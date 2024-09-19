Kayseri'de Kargo Minibüsü Çalan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de kargo minibüsünü çalan şahıs, yakalandı. Çalınan minibüs firmaya teslim edildi.

Kayseri'de Kargo Minibüsü Çalan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de, kapıları açık ve çalışır haldeki kargo firmasına ait olan minibüsü çalan S.Ç. (27), 73 saatlik kamera kaydının incelemesi sonucu yakalandı.

Olay, 17 Eylül'de, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. S.Ç., bir kargo firmasına ait kapıları açık, çalışır haldeki minibüsü ve araçtaki kargo paketlerini çalıp uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 73 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. S.Ç., belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Öte yandan, çalınan minibüs ve malzemeler, yapılan aramalarda ele geçirilip firmaya teslim edildi.

Kaynak: DHA

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