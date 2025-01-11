Kayıp Yaşlı Kadından Sevindiren Haber

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Meryem Karaca, AFAD koordinasyonunda Jandarma, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Kayıp Yaşlı Kadından Sevindiren Haber

Olay, sabah saatlerinde Sındırgı ilçesi Düğüncüler kırsal mahallesinde meydana geldi. evden çıkan ve arazide kaybolan 83 yaşındaki Meryem Karaca'nın eve dönmemesi üzerine aile bireyleri 112 merkezini aradı.

Yaşlı kadın, AFAD koordinasyonunda Jandarma, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonrası sağ olarak bulunarak, sağlık ekipleri tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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