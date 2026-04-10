Kayıp Diye Aranıyordu... Metruk Binada Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ta kayıp olarak aranan 54 yaşındaki Turan Göde, akşam saatlerinde metruk bir binada ölü bulundu. İsa Divanlı Mahallesi Hoca Oğlu Sokak’ta bulunan kullanılmayan binada bir kişinin hareketsiz halde olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sabah saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Göde’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Göde’nin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. İlk değerlendirmelerde ölümün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, olayın cinayet mi yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiği soruşturma kapsamında araştırılıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA