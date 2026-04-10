Bursa’da Vahşet! Eşi Namazdan Döndü, Dehşetle Karşılaştı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 65 yaşındaki bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. Olay, eşinin cuma namazından dönmesiyle ortaya çıktı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 65 yaşındaki Fatma Ekinci, evinde öldürülmüş halde bulundu. Olay, Hamidiye Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Nihat Ekinci cuma namazı için evden ayrıldı. Namazın ardından eve dönen Ekinci, eşini yerde hareketsiz halde buldu ve durumu yetkililere bildirdi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, iki çocuk annesi kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Ekinci’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı. Cinayetin nasıl işlendiği ve fail ya da faillerin kimliği, yürütülen soruşturmayla netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

