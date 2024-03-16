Kavga ettiği kişiye benzeyen şahsı rehin aldı: Tutuklandı

Kavga ettiği kişiye benzettiği şahsı rehin alan sanık çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kavga ettiği kişiye benzeyen şahsı rehin aldı: Tutuklandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kavga ettiği kişiye benzettiği şahsı tüfekle rehin aldı, tutuklandı.

Önceki gün Kastamonu’nun Cide ilçesinde Nasuh Mahallesi Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak'ta meydana gelen olayda, A.K., akşam saatlerinde bir gurupla kavga etti. Kavganın ardından bir süre sonra A.K., gece saatlerinde kavga ettiği şahıslardan birisine benzettiği E.D.’yi tüfekle rehin aldı.

Ekipler tarafından süren çalışmaların ardından ikna edilen A.K. gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Kastamonu Jandarma
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