Bulgaristan sınırında TIR kuyruğu: Kilometrelerce uzadı

Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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Bulgaristan sınırında TIR kuyruğu: Kilometrelerce uzadı

Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, yaklaşık 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce TIR sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

TIR şoförü Recai Yalçın, kuyrukta beklemenin zor ve yorucu olduğunu söyledi.

Taşıdığı yükü Polonya'ya götürdüğünü belirten Yalçın, "TIR kuyruğu Bulgaristan'dan kaynaklanıyor. İşlemleri çok uzun sürüyor. 10 dakikada bir araç alıyorlar. Türkiye'de işlemler 1-2 dakika sürüyor. Karşı kapıdan araç alınmadığı sürece burada kuyruk uzuyor." dedi.

Almanya'ya giden Abdullah Çakmak da yaklaşık 10 saattir sırada beklediğini ifade etti.

Hafta sonu sıranın daha da uzadığını dile getiren Çakmak, "Bulgaristan'ın sınır kapıları Türkiye'nin artan ihracatına cevap veremiyor. Sorun çözülürse ihracatımız da hızlanacaktır." diye konuştu.


Kaynak: AA

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