Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Kaza Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü, yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: AA