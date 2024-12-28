Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Kaza Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Son Güncelleme:
Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Kaza Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü, yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Kaza Yerine Ekipler Sevk Edildi - Resim : 1

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Acı Bilanço... 47 Vatandaş Kaçak İçkiden Öldü, Milyonlarca Litre Kaçak İçki Yakalandı Acı Bilanço... 47 Vatandaş Kaçak İçkiden Öldü
Ayrıldığı Kızın Babası Tarafından Bıçaklanan Genç Adam Öldü: Ayrıldığı Kızın Babası Tarafından Bıçaklanan Genç Adam Öldü
Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor
Kötü Kokan Banyo Giderleri Artık Mis Gibi Olacak! Bir Tutam Atmanız Yetiyor Kötü Kokan Banyo Giderleri Artık Mis Gibi Olacak! Bir Tutam Atmanız Yetiyor