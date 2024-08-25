Kars'ta Hortum! Çatılar Uçtu

Kars'ın merkez Azat köyünde oluşan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu. Kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.

Azat köyünde öğle saatlerinde hortum çıktı. Ortalık tozla kaplanırken, bazı ev, ahır ve garajların çatıları uçtu. Paniğe neden olan hortum sonrası yaşananları cep telefonlarının kamerasıyla kaydeden köylüler, "Çok korkunçtu. Yerden yükselen hortum gökyüzünde bulutlarla birleşti. Ortalığı kara bulutlar kapladı. Hortum gücünün yettiği her şeyi metrelerce havaya savurdu. Çok şükür can kaybımız yok. Evlerden kopan çatılar metrelerce uzaklıktaki kara yolunun kapanmasına neden oldu. Yağmur ve fırtınanın dinmesinden sonra çatıları yoldan kaldırdık" diye konuştu.

Öte yandan, kent merkezinde de yağış etkili oldu. Ani bastıran yağmur nedeniyle sokağa hazırlıksız çıkanlar, çatı saçaklarının altına ya da AVM'lere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Esnaf ise sel korkusu nedeniyle elinde fırça ile iş yerlerinin önünde nöbet tuttu. Bazı esnaf, gelen suları süpürerek caddeye yönlendirdi.

Kaynak: DHA