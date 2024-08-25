Aydın'da Otomobil Refüje Çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken kontrolü kaybolan otomobil, bariyerleri kırarak orta refüje çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğu Gazi Bulvarı üzerinden Zafer Meydanı istikametinde seyir halinde olan 48 ABV 371 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Bir anda yolun orta bölümünde bulunan refüjlere yönelen otomobil, bariyerleri kırarak refüje çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Yol bir süre trafiğe kapanırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Refüjde asılı kalan otomobil, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA