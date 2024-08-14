Kars’ta Geçtiğimiz Ay 51 Bin 763 Kişi Uçtu

Kars’ta Temmuz ayında 51 bin 763 kişi uçtu.

Kars Harakani Havalimanı’nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 763 oldu. Temmuz ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 286 olurken, 551 ton yük taşındı.

2024’ün ilk 7 ayında ise Kars Harakani Havalimanı’nda hizmet verilen yolcu 357 bin 361 uçak trafiği 2 bin 211 ve 3 bin 399 ton ise yük taşındı.

Kaynak: İHA