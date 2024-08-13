Kars, Gün Batımında Kızardı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinde birisi olan Gazi Kars’ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü.

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Kars, Gün Batımında Kızardı

Kentte gün batımında görsel şölen yaşandı. Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden önce 16 Ağustos 1064 yılında Ani kalesinin fethi ve fethedilemez şehir efsanesini yıktığı, Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı Ani Ören Yeri kızıla bürünen bulutlarla kartpostal görüntüler oryaya çıkardı.

Tarihi yapılar ve insanların yoğunluğu kızıla bürünen Ani Örenyeri kameralara yansırken, Kars’ın doğal güzelliği de bir kez daha ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde Kars Ani karayolu, Ebul El Hasan Harakani’nin şehit düştüğü Yahni Dağı, Ani Ören Yeri yer alıyor.

Kaynak: İHA

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