Kargo İle Sigara Kaçakçılığı: 1 Kişi Gözaltında

Jandarma, bir şüpheli şahsın kargo aracılığı ile kaçak sigara getireceği bilgisi aldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde şüpheli şahıs Sarıcakaya ilçesinde kargodan gelen malzemelerle birlikte yakaladı.

Yapılan aramada; 9 bin 160 adet bandrolsüz/hologramsız içine tütün doldurulmuş makaron ve 8 Adet faturasız kaçak elektronik cihaz ele geçirildi.

Kaynak: İHA