Sokak Ortasında Cinayet! Tartıştığı Kişi Silahla Vurup Öldürdü

Kayseri'nin Talas ilçesinde Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde A.C. ile Mustafa Dever arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.C. yanında bulunan tabanca ile Mustafa Dever'i ateş ederek öldürdü.

Otopsi işlemleri tamamlanan Dever'in cenazesi; Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Dever'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA