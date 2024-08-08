Kardeşi Tarafından Kendi Silahıyla Vurulup Öldü!

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz ay silahlı kavga yaşandı. Kavgada kardeşi tarafından kendi silahıyla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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Kardeşi Tarafından Kendi Silahıyla Vurulup Öldü!

İstanbul Sancaktepe'de Emre Mahallesi'nde 12 Temmuz'da meydana gelen bir iş yerindeki silahlı kavgaya ilişkin polis ekipleri çalışma yaptı.

R.A. ve Y.A'nın, kız kardeşleri S.A'ya rahatsız edici mesajlar attığı gerekçesiyle A.K'yi işyerlerine çağırdıkları, bu sırada R.A'nın silahıyla A.K'yi yaraladığı belirlendi.

KARDEŞİ TARAFINDAN VURULDU

R.A'nın da kardeşi Y.A. tarafından engellenmeye çalışıldığı sırada kendi silahından çıkan kurşunla yaralandığı anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Ağır yaralanan R.A'nın hastanede hayatını kaybettiği, gözaltına alınan kardeşi Y.A'nın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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