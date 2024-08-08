Avcılar'da Sokak Ortasında Çatışma: 3 Yaralı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'inde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı çatışma anı kameralara anbean yansıdı.

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Avcılar'da Sokak Ortasında Çatışma: 3 Yaralı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'inde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kurşunlar 1 iş yeri ve 1 araca isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılar'da Sokak Ortasında Çatışma: 3 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki grup arasındaki silahlı çatışma anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasındaki silahlı çatışma sırasında çevredeki insanların kaçtığı anlar görülüyor.

Avcılar'da Sokak Ortasında Çatışma: 3 Yaralı - Resim : 2

Diğer yandan kavgaya karışan taraflardan birinin elinde silahla ateş edip kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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