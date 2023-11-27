Karadeniz Sahil Yolu deniz suları altında kaldı; CHP'li Karasu tepki gösterdi: Milleti daha ne kadar kandıracaksınız böyle!

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın "Yanlış projeydi ama yapmak zorundaydık" dediği Karadeniz Sahil Yolu fırtınada deniz ile birleşti. CHP'li Ulaş Karasu tepki gösterdi.

Karadeniz Sahil Yolu deniz suları altında kaldı; CHP'li Karasu tepki gösterdi: Milleti daha ne kadar kandıracaksınız böyle!

Türkiye'nin birçok ili günlerdir fırtınaya teslim oldu. Fırtına Karadeniz'de de bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle 2007 yılında açılan ve yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz Sahil Yolu deniz sularının altında kaldı. Yoğun yağış sonrası yükselen deniz suları Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanılmaz hale getirdi. Birçok araç mahsur kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gölge Kabinesi'nde yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaşanan olay sonrası tepkisini dile getirdi.

X hesabından paylaşımda bulunan Karasu, "Milyarlarca dolara mal ettiğiniz Karadeniz Otoyolu'nun haline bakın! Hopa-Kemalpaşa arasında yol denizle birleşti. Dönemin Bakanı Binali Yıldırım ne demişti: “Yanlış bir projeydi ama yapmak zorundaydık” İklim değişikliği, aşırı yağmurlar bahane, rantınız şahane. Günahınız da vebaliniz de çok büyük. Milleti, CHP belediyeleri üzerinden algı yaparak daha ne kadar kandıracaksınız böyle! " dedi.

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