Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarı yarıya azaltıldı

İstanbul'da etkisini yoğun olarak gösteren kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 50 azaltmaya gidildi.

Son Güncelleme:
Sabiha Gökçen'de uçuşlar yarı yarıya azaltıldı

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 50 azaltmaya gidildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda yarın, daha önce yapılan iptallere ilave olarak uçuşlarda toplamda yüzde 50 azaltma yapıldı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi. Ayrıca daha önce yapılan sefer azaltma planına ek olarak bugünkü uçuşlar için de yüzde 10 daha azaltmaya gidildi.

Etiketler
hava durumu
Son Güncelleme:
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
KESK'ten OHAL tepkisi KESK'ten OHAL tepkisi
Akşener acı haberi duyurdu: İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı ve ailesi hayatını kaybetti İYİ Parti Diyarbakır Kadın Politikaları Başkanı ve ailesi hayatını kaybetti
Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam gibi dizilerin oyuncularından alkışlanacak hareket
ÇOK OKUNANLAR
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?