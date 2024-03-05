Kaplan operasyonunda yeni gelişme: Ayhan Bora Kaplan'ın eşi de gözaltında!

Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'den haberine göre, 21 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan isimler arasında Kaplan'ın eşi Nazlı Kaplan ile Ankaralı iş kadını Nihal Akbaba da bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

21 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.

Gözaltına alınan isimler arasında Kaplan'ın eşi Nazlı Kaplan ile Ankaralı iş kadını Nihal Akbaba da yer alıyor. Akbaba, Kaplan ile, el konulan Atlıbahçe Turizm şirketinde yüzde 50 ortaktı.







