Karara Tepki Yağıyor: Hayvan Hakları Savunucuları Ayakta

Sokak köpeklerinin "ötanazi" adı altında öldürülmesine zemin hazırlayan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri sona erdi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda geçen yasa tasarısı TBMM'de oylanacak. Oylamada salt çoğunluk olan 301 evet oyuna ulaşılması durumunda teklif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidecek.

Erdoğan'ın onaylayıp Resmi Gazete'de yayımlanması durumunda ise teklif resmen kanunlşacak.

Yasayla birlikte sokaklarda yaşayan hayvanlar toplatılarak ötanazi uygulanacak.

Yasanın komisyondan geçmesine, muhalefetten tepki yağıyor.

Komisyon görüşmelerinde de yer alan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, teklifin komisyondan geçmesine sert tepki gösterdi.

'KORKUNÇ BİR ÖLÜM MÜSAMERESİNİN İÇİNDEYİZ'

Komisyon görüşmelerini 'Ölüm Müsameresi' olarak tanımlayan Koca, şu sözleri kaydetti:

"Korkunç bir ölüm müsameresinin içindeyiz. Günlerdir süren komisyon görüşmeleri, darbe koşullarında şu an bitiriliyor ve biraz sonra burada katliam yasasını oylayan iktidar vekilleri, tarihi bir kanlı yasaya oy veren katliam failleri olarak tarihe geçecekler"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Perihan Koca (@peri_hankoca)'in paylaştığı bir gönderi

'MECLİSTEN GEÇSE DE SOKAKTA YÜRÜMEYECEKTİR'

Kararın ardından komisyonda konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise, "Karar buradan geçse bile sokakta yürümeyecektir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu katliam yasası buradan da geçse, meclisten de geçse, sokakta yürümeyecektir! Bizle birlikte kalpleri çarpan sokak hayvanı dostları ile mücadeleye devam edeceğiz.

Bu katliam yasası buradan da geçse, meclistende geçse, sokakta yürümeyecektir!



Bizle birlikte kalpleri çarpan sokak hayvanı dostları ile mücadeleye devam edeceğiz.#KatliamaOyumHayır #YasayıGeriÇek#YasaDeğilCinayet pic.twitter.com/mGEdR4jaKr — Av. Sibel Suiçmez (@SibelSuicmez) July 23, 2024

SANATÇI ORHAN AYDIN'DAN TEPKİ

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın ise sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek "Katliam Yasasını kabul eden komisyon üyeleri, insanlık tarihinde en geri en vicdansız birer emir kulu olarak anılacaklar" ifadelerini kullandı.