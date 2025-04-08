Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Art Arda Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Art Arda Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 16.18'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.4 kilometre olarak kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA

3.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ege Denizi Deprem Kandilli Rasathanesi
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