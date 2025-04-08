Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Ege Denizi'nde Art Arda Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 16.18'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 8, 2025
EGE DENIZI https://t.co/hihPznjdny
08.04.2025, 16:18:42 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 8.4 km#Kandilli
BİR DEPREM DAHA
3.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 8, 2025
EGE DENIZI https://t.co/TjIpr3to65
09.04.2025, 00:00:01 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 10.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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