Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Art Arda Deprem

Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.27'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

İlk depremden 6 dakika sonra saat 11.33'de ise bir deprem daha yaşandı. Bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise henüz bir deprem bilgisi geçmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem