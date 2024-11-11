Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Art Arda Deprem

Çorum'un Bayat ilçesi art arda iki depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi ilk depremin büyüklüğünü 3.6; ikinci depremin büyüklüğünü ise 3.5 olarak açıkladı. AFAD'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Art Arda Deprem

Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.27'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Art Arda Deprem - Resim : 1

İlk depremden 6 dakika sonra saat 11.33'de ise bir deprem daha yaşandı. Bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise henüz bir deprem bilgisi geçmedi.

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Kahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde DepremKahramanmaraş'ta 3.5 Büyüklüğünde DepremGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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