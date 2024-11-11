Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Çorum'da Art Arda Deprem
Çorum'un Bayat ilçesi art arda iki depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi ilk depremin büyüklüğünü 3.6; ikinci depremin büyüklüğünü ise 3.5 olarak açıkladı. AFAD'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Kandilli Rasathanesi, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyünde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.27'de gerçekleşti. Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
İlk depremden 6 dakika sonra saat 11.33'de ise bir deprem daha yaşandı. Bu kez 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 9.0 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ise henüz bir deprem bilgisi geçmedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: