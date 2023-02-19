Kandilli Rasathanesi: 14 günde 6 bin 141 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Özener açıkladı: 6 Şubat'tan 19 Şubat 2023 saat 20:30'a kadar bölgede 6 bin 141 deprem çözümü yapıldı.

Kandilli Rasathanesi: 14 günde 6 bin 141 deprem meydana geldi

Resmi açıklamalara göre 41 bin 20 can kaybının meydana geldiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ikinci haftasında artçı sarsıntılar sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan, 19 Şubat saat 20.30'a kadar bölgede 6 bin 141 sarsıntı kaydettiklerini duyurdu. 

Özener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu depremlere ilişkin grafikler de yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalaca- Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'de Ekinözü-Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından, 19 Şubat 2023 saat 20:30 itibarıyla bölgede toplam 6141 adet deprem çözümü yapılmıştır."

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