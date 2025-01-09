Kandilli Duyurdu! Trabzon'da Deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son olarak Trabzon güne depremle başladı. Trabzon'da saat 07.02'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Duyurdu! Trabzon'da Deprem

Trabzon güne depremle uyandı. Sarsıntıyla birlikte uykudan uyanan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Trabzon'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.02'de yaşanan deprem, yerin 5.3 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. AFAD'ın verilerine göre Ortahisar'da meydana gelen depremin derinliği ise 9.13 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Kandilli Duyurdu! Trabzon'da Deprem - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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