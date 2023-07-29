Kamu sağlığını göz göre göre hiçe saydı: Çıplak halde zeytin havuzuna girdi

Bir zeytin üreticisinin çıplak halde zeytin tankının içine girip zeytinleri sepetlemesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çıplak halde zeytinlerin içine giren üreticinin videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Gıda Dedektifi adlı sosyal medya sayfası şu notu paylaştı:

"Bugün yine Tiktok’ta tam anlamıyla rezalet bir videoyla karşı karşıya kaldık.

Muharrem isimli bir kullanıcı tarafından yüklenen videolarda çıplak şekilde zeytin havuzuna dalan bir kişinin bu duruma hiç aldırış etmediği görülüyor.

Zeytinyağı üretimi ya da toptan zeytin ticaretiyle uğraştığını düşündüğümüz bu şahsın kameralar karşısında verdiği pozlarda gıda güvenliğini bu kadar “önemsediği” düşünülürse, siz bir de kamera arkasında olanları düşünün…

Kamu sağlığını elenen tehdit eden bu durum karşısında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu işletmeyi bir an önce tespit ederek gerekli işlemleri yapmasını bekliyoruz. Bir kez daha bu rezaletlerle etkileşim kasmaya çalışanları oltasına düşürüp, kamu sağlığına katkı sağladığı için Tiktok’a teşekkür ediyoruz."

SÜT BANYOSU YAPMIŞTI

Süt toplama haznesinin içinde görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra cezaevine girip 6 gün sonra serbest bırakılan işçi, iftiraya uğradığını o hareketleri kendi isteğiyle yapmadığını söylemişti. İşçi Sayar “Ben kendi isteğimle o kazana girmedim. Benim üzerimdeki müdürüm beni buna zorunlu tuttu” demişti.