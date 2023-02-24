Kalp krizi geçiren öğretmene köpekler saldırdı, hayatını kaybetti

Rize'nin Muradiye beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti. Köpekler tarafından saldırıya uğradığı değerlendirilen emekli öğretmen Tahsin Yazıcı’nın (63) vücudunda ve elbiselerinde parçalanmalar bulunduğu öğrenildi.

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Kalp krizi geçiren öğretmene köpekler saldırdı, hayatını kaybetti

Rize'nin Muradiye beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 63 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, belde sakinleri, Kömürcüler Mahallesi Derebeyi Sokak'ta yerde yatan kişinin yanında bekleyen köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tahsin Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emekli öğretmen Yazıcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Yatalak annesiyle evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve evinin penceresinden bakarken kalp krizi geçirip yere düştükten sonra beslediği köpekler tarafından saldırıya uğradığı değerlendirilen emekli öğretmen Tahsin Yazıcı’nın (63) vücudunda ve elbiselerinde parçalanmalar bulunduğu öğrenildi.

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