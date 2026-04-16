Kahramanmaraş'taki Okul Katliamında Öğrencilerine Siper Olan Ayla Öğretmene Hüzünlü Veda

Kahramanmaraş'taki dehşet verici okul baskınında öğrencilerini korumak için göğsünü 3 kurşuna siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara, son yolculuğuna uğurlandı. Camide acıya dayanamayan acılı eş Ramazan Kara fenalaşırken, çocukları tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan silahlı katliamın ardından, öğrencilerine siper olan matematik öğretmeni Ayla Kara son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırı anında canı pahasına kendisini öğrencilerine siper eden ve vücuduna isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybeden 55 yaşındaki fedakar öğretmenin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

ACILI EŞ CAMİ AVLUSUNDA FENALAŞTI

Öğretmen Ayla Kara’nın cansız bedeni, yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere ilçeye bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi. 3 çocuk annesi Kara’nın cenaze namazı için Tekir Mahallesi Çarşı Camii’ne akın eden yakınları büyük bir yas yaşadı.

Cami avlusuna girdiği esnada hayat arkadaşının tabutunu gören eşi Ramazan Kara, yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak fenalık geçirdi ve yere yığıldı.

TABUT BAŞINDA DUA VE GÖZYAŞI

Kılınacak öğle namazı öncesinde Ayla Kara'nın tabutu musalla taşına konuldu. Cenazenin getirilmesiyle birlikte cami avlusunda feryatlar yükseldi.

Annesini kaybeden avukat oğlu Furkan ile öğrenci oğlu Ertuğrul ve ambulans ortamından dönen baba Ramazan Kara, tabutun başına gelerek uzun süre gözyaşı döküp dualar okudu. Yakınlarının teselli etmekte güçlük çektiği evlatların tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı.

Ayla Kara'nın cenazesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin konuştuğu feci olayda can veren 3 çocuk annesi Ayla Kara'nın çocuklarından Furkan Kara'nın avukatlık yaptığı, oğlu Ertuğrul'un eğitimine devam ettiği, kızı Dilara Karabıyık'ın ise evli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

