Okul Saldırıları Sonrası Harekete Geçildi: 100 Bin Üyeli C31K Suç Yuvasının Skandal Paylaşımları

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından Telegram ve diğer sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen 'C31K' grubunun paylaşımları kan dondurdu.

Açık açık saldırıların övüldüğü, yeni saldırı planlarının yapıldığı platform kapatılırken akıllara ise daha önceki vukuatları geldi.

GRUP KAPATILDI, SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR!

Telegram'da provokasyon yapan adresler hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen ve yaklaşık 100 bin üyesi bulunan 'C31K' adlı grup kapatıldı.

Öte yandan; 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 adet Telegram grubu kapatıldı.

Provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ, HAKAN ÇAKIR VE FATİH ACACI...

Kedileri keserek işkence ve ayin yapan, okullara camilere saldırı planlarının yapıldığı, toplumun ortak değerlerinin açıkça hedef alındığı grup, kamuoyunun yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır ve Fatih Acacı cinayetlerinde ailelerin tehdit edilmesiyle de gündeme gelmişti.

'ETİK' DEĞERLERİ YOK!

Açılımı 'Cehennemin 31. Katı' olan grubun daha önce yaptıkları ve yine kamuoyunun tepkisini çeken tehditleri de hiçbir 'etik' değeri olmadıklarını açıkça gözler önüne seriyor.

C31K ve benzeri gruplara giren, sıkça vakit geçiren gençlerin bir süre sonra 'empati' kaybı yaşadığı görülürken, beraberinde 'tehdit' 'saldırı' gibi planları da normalleştirdikleri belirtiliyor.

SAHTE PROFİLLER, YABANCI TELEFON NUMARALARI VE...

Grubun yöneticilerinden "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" kullanıcı adlı E.K. ve A.T. daha önce gözaltına alınırken grubun kişisel verileri yasadışı ele geçirerek siber zorbalık da yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Sahte profiller, yabancı telefon numaraları ve yaşlarının küçük olması gibi faktörlere güvenen grup üyeleri, her türlü suçu rahatça işleyebileceklerini düşünüyor.

Kaynak: Sabah