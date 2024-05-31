Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde saat 05:32'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği, 7.08 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-31
Saat:05:32:03 TSİ
Enlem:37.75472 N
Boylam:36.21611 E
Derinlik:7.08 km
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