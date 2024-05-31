96 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde yangın meydana geldi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, evden 96 yaşındaki kadının cesedi çıktı.

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96 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde meydana geldi. 14. Menekşe Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan Fintöz Mutlu (96) kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı. Fakat bir süre sonra sobadan çıkan alevler tüm evi sardı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevlere hızla müdahale etti. İçeri giren ekipler, yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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