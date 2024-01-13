Kahramanmaraş Valiliği: 'Şehidimizin ailesi çadırda kalmıyor, konteyner verildi'

Kahramanmaraş Valiliği, Pençe Kilit bölgesinde hayatını kaybeden askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin 6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkıldığı ve 11 aydır çadırda yaşadığı bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

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Kahramanmaraş Valiliği: 'Şehidimizin ailesi çadırda kalmıyor, konteyner verildi'

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ta yaşayan ailesinin evinin 6 Şubat depremlerinde yıkıldığı ve yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları iddia edilmişti.

KONTEYNER VERİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin 6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkıldığı ve 11 aydır çadırda yaşadığı bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir. Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim."

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