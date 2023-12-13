'Kadınları taciz ediyor' diye kadın elbisesi giydirip oynatarak dövdüler

Adana’da 1’i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.

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'Kadınları taciz ediyor' diye kadın elbisesi giydirip oynatarak dövdüler

Edinilen bilgiye göre olay, 1 ay önce merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (24) sosyal medya üzerinden Berna K. isimli kadını taciz edip genç kadınla küfürleşti. Bunun üzerine Berna K., Ahmet D.’yi ‘Senden özür dileyeceğim gel buluşalım’ diyerek bir eve çağırdı.

EVE GİTTİ, İŞKENCE GÖRDÜ

Berna K.’ye güvenen Ahmet D., eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı. Ahmet D.’yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti. Bununla da yetinmeyen şahıslar, Ahmet D.’ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.
O sırada bir şahsın, ‘Kız kardeşime canlı yayında yürüyen bir kişi’ dediği, B.K.’nin de ‘Özür dilerim Berna de’ diyerek Ahmet D.’ye talimat verdiği duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ahmet D. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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