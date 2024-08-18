Kaçarak Evlendiler, Düğünleri 36 Yıl Sonra Çocukları ve Torunlarıyla Yapıldı

Rizeli çift 36 yıl sonra çocukları ve torunlarının katılımıyla düğün yaptı. Kaçarak evlenmeleri nedeniyle düğün yapamadıkları için düğün yapan çift, "herkesin birbirini idare ederek bir yastıkta kocamasını istiyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Kaçarak Evlendiler, Düğünleri 36 Yıl Sonra Çocukları ve Torunlarıyla Yapıldı

Rizeli Nebahat ve Mikail Karbuz çifti, düğün törenlerini evliliklerinin 36. yıl dönümünde çocukları ve torunlarının katılımıyla yaptı.

Pazar ilçesinin Aktepe köyünde yaşayan Karbuz çifti, 36 sene önce düğün yapmadan evlendi.

Nebahat (54) ve Mikail Karbuz (57), evlilikleri boyunca özlem duydukları düğün törenini 36 yıl sonra 3 çocuk ve 6 torunlarıyla yaptı.

Akrabaları ve komşularının katılımıyla köydeki evleri önünde düzenlenen törende, Nebahat Karbuz'un gelenekler gereği açtığı şemsiyenin üzerinden eşi para attı.

Tulum eşliğinde çalınan şarkı ve türkülerle eğlenceli zaman geçirilen düğünde konuklara etli pilav ve tatlı ikram edildi.

Nebahat Karbuz, gazetecilere, evlendiğinde 18 yaşında olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz düğünümüzü yapmadı. Hep içimizde kaldı. 36 sene sonra eşim böyle bir şey düşündü, çok mutluyum." dedi.

Mikail Karbuz ise kaçarak evlenmeleri nedeniyle düğün yapamadıklarını ifade ederek, eğlenceli bir düğünün hep içlerinde kaldığını söyledi.

Evlilikleri süresince eşine güzel bir düğün yapma sözü verdiğini dile getiren Karbuz, şöyle konuştu:

"Daha önce imkanlarımız el vermemişti, çocuklarımız oldu. Şu anda imkanımız oldu. Bu şekilde bir düğün düzenledik. Güzel oldu, eşime de teşekkür ediyorum kabul ettiği için. 3 çocuk, 6 torunla şu anda düğünümüzü yapıyoruz."

Karbuz, gençlere eski geleneklerdeki gibi köy düğünü yapmalarını önererek, "Eşlerin çok sabırlı olmasını, kısa zamanda boşanmamalarını, herkesin birbirini idare ederek bir yastıkta kocamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı
Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Öldürüldü Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Öldürüldü
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi Üç Yangın Kontrol Altında, İki Bölgede Daha Alevler Yükseldi
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması