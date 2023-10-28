Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamadı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir bölümünde gelişen teknik arıza sebebiyle seferlerin yapılmadığı duyuruldu. Metro İstanbul sonrasında yaptığı paylaşımda, hattın normale döndüğünü açıkladı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamadı

Metro İstanbul işletmesi, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir bölümünde seferlerin yapılamadığını açıklamıştı.

Hattın Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar yönünde seferlerin yapıldığını belirten Metro İstanbul, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır" demişti.

Tramvaydaki aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldığı öğrenilirken, Metro İstanbul, X(eski Twitter) hesabından yaptığı yeni duyuruda arızanın düzeltildiğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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