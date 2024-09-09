İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı: 350 Metrelik Türk Bayrağı Kordon’u Donattı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 102. Yılı kutlamaları kentte büyük bir coşkuyla düzenlendi. Kutlamalar düzenlenen Fener Alayı ile taçlandırıldı. 350 metrelik Türk Bayrağı’nın Kordon boyunu doldurduğu yürüyüşte İzmirliler kurtuluş coşkusunu yaşadı. Kutlamalar Kültürpark’ta düzenlenen Haluk Levent konseriyle sona erdi.

İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı: 350 Metrelik Türk Bayrağı Kordon’u Donattı

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 102. Yılı kutlamaları Fener Alayı ile devam etti.

İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı: 350 Metrelik Türk Bayrağı Kordon’u Donattı - Resim : 1

Sabah 09.00’da “102. Yıl Zafer Yürüyüşü” ile başlayan ve tüm gün süren kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’ndan Lozan Meydanı’na yapılan Fener Alayı yürüyüşü coşkusu ile sona erdi.

İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı: 350 Metrelik Türk Bayrağı Kordon’u Donattı - Resim : 2

Yürüyüşe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve ilçe belediye başkanları katıldı. Siyasiler ve yerel yöneticiler, 9 Eylül için yakılan meşaleler eşliğinde vatandaşlarla birlikte yürüyerek zafer coşkusunu birlikte yaşadı.

İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı: 350 Metrelik Türk Bayrağı Kordon’u Donattı - Resim : 3

Yüzlerce İzmirli’nin 350 metrelik Türk Bayrağı’nın taşındığı Fener Alayı yürüyüşünde İzmir sokakları kırmızı-beyaza boyandı.

İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı: 350 Metrelik Türk Bayrağı Kordon’u Donattı - Resim : 4İzmir’in Kurtuluş’unun 102. yılı kutlamalarındaki coşku, Kültürpark’ta Haluk Levent konseriyle doruğa çıktı.

Kaynak: ANKA

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