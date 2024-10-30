İzmir'de Öldürülen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de markette çıkan tartışmada öldürülen polis memuru Mehmet Sıddık Temel son yolculuğuna uğurlandı. Erzurum'daki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

İzmir'de Öldürülen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Olay, 28 Ekim günü saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, markette alışveriş yaptığı sırada çıkan tartışmada açılan ateş sonucu sol koluna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İzmir'de Öldürülen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve izinli olduğu öğrenilen Temel, kurtarılamadı. Cenazesi baba ocağı Erzurum'a getirilen Temel için ikindi vakti Narmanlı Camisi'nde namaz kılındı.

İzmir'de Öldürülen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

Eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döken ve güçlükle ayakta durabilen Sibel Temel, "Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yapanların yanına kalmasın. Başka hiçbir şey demiyorum. Benim ocağımı yıktılar, ocakları yıkılsın" dedi. Mehmet Sıddık Temel'in cenazesi, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

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