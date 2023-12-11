İzmir’de korkunç olay: Annesini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti babasına itiraf etti

İzmir’in Bornova ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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İzmir’de korkunç olay: Annesini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti babasına itiraf etti

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak’ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı annesi Fazile Çavdar (43) ile tartışan B.Ç. (20) sert bir cisimle başına vurduğu annesini bıçakladı.

Anne Çavdar kanlar içerisinde yere yığılırken, evden ayrılan B.Ç., bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.’nin yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Oğluyla birlikte eve gelen baba, eşini kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fazile Çavdar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, şüpheli B.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Fazile Çavdar’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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