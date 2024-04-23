Başkan Tugay'dan Göztepe'ye jest

Göztepe Spor Kulübü ile Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı’nın İnciraltı Spor Tesisleri’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’ne katılan Başkan Tugay’a çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Tugay'a şenlikte ev sahibi olan Göztepe Spor Kulübü olimpik branşlardan sorumku YK Üyesi Mehmet Sepil eşlik etti.

Çocukların hem yeteneklerini sergilemelerine hem de 23 Nisan coşkusunu yaşamalarına olanak sağlayan etkinlikte Başkan Tugay da çocuklarla keyifli anlar yaşadı. Futbol sahasındaki onlarca çocuk Başkan Tugay’a doğru koşarak sarıldı. Alanda diğer branşların aktivitelerine de katılan Başkan Tugay, ok atarak hedefi vurdu. Etkinlik kapsamında dans gösterilerini de izleyen Başkan Tugay, “Çok keyifli ve mutluyum. Bugün neşeli gördüğüm her çocuk benim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. Çünkü bugün onların bayramı. Bugün İzmir’in birçok yerinde etkinlik var. Burada da çok özel bir organizasyon düzenlenmiş” dedi.