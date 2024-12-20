İzmir Barosu’ndan Katliam Yönetmeliğine Rest! Dava Açtılar

İzmir Barosu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtıklarını, Danıştay’a dilekçe verdiklerini duyurdu.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada “13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için bugün dilekçemizi Danıştay’a teslim ettiğimizi kamuoyuna önemle duyuruyoruz” denildi.

İzmir Barosu, hayvanların yaşam hakkını ve özgürlüklerini yok sayan katliam yönetmeliğinin Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu belirterek, acilen yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle denildi: Söz konusu yönetmelik; hukuk devletinin temel unsurlarından belirlilik ilkesini; keyfi ve denetimi mümkün olmayan uygulamalara sebebiyet vermesi sebebiyle Anayasa ile güvence altına alınan hukuki öngörülebilirlik kuralını ihlal etmektedir.

“HUKUKİ VE VİCDANİ HİÇBİR YÖNÜ YOK”

Hayvanları Koruma Kanununun adı ve amacıyla çelişen; idareye sınırları belirsiz bir takdir yetkisi tanıyan; veteriner hekimlik mesleğinin doğasına, meslek kurallarına ve mevzuatına aykırı bir şekilde veteriner hekimleri hayvanları öldürmeye zorlayan; hayvanların yuvalandırılmalarını engelleyecek düzenlemeler getiren katliam yönetmeliğinin hukuki ve vicdani hiçbir yönü yoktur.

“HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DELİLLERİ İLE ORTAYA KOYDUK”

Danıştay'da açılan bu davamızda kanunun ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile telafisi güç ve telafisi imkânsız zararların doğduğuna ve doğmaya devam ettiğine vurgu yaparak hayvanların dirgenle, sopayla, kürekle, tüfekle, dövülerek, asılarak, bıçaklanarak, zehirlenerek, boğularak ve daha sayamadığımız birçok yöntemle öldürüldüğünü, yaralandığını ve hapsedildiklerini delilleri ile birlikte ortaya koyduk.

Hukuk devletinin gereği olarak katliam yasasının ve yönetmeliğinin acilen yürürlüğünün durdurularak iptal edilmesini bekliyor; İzmir Barosu olarak her bir canlının yaşam hakkı ve özgürlüğü için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi