İYİ Partili vekil de tutuklanan Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katılmış

Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde İYİ Partili milletvekili Adnan Beker'in halay çektiği ortaya çıktı.

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İYİ Partili vekil de tutuklanan Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe katılmış

Eski içişleri bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen ve suç örgütü lideri iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününe İYİ Partili isimlerin katıldığı da ortaya çıktı. İYİ Partili vekil Adnan Beker ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Gürhan Kocaman da düğünde halay çektiği görüldü.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, sünnet düğününe yeraltı dünyasından katılan isimler arasında en çok göze çarpanlardan biri de ‘Hells Angels’ isimli çetenin lideri ve insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi çeşitli suçlara konu haberlerle anılan Necati Arabacı oldu. Necati Arabacı yaklaşık 500 bin liralık altın taktı.

Göze çarpan isimlerden bir diğeri de Barış Çakıcı oldu. Barış Çakıcı’nın, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “dava arkadaşım” dediği, suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı’nın yeğeni olduğu biliniyor.

Ayhan Bora Kaplan hakkında bu sabah tutuklama kararı verilmişti.

Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ve ellerinde kalaşnikof silahlarla TRT önünde verdikleri pozla gündeme gelen mafya lideri Ayhan Bora Kaplan’ın gözaltına alınması yankı uyandırmıştı. Kaplan’ın gözaltına alınması sonrası Süleyman Soylu’dan “Operasyon çocukları” tepkisi gelmişti.

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