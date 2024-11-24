İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte "Başöğretmenime" yazısı ile başlayan videoda, 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın görseline yer verildi. Dervişoğlu, kendi seslendirdiği videoya "Aydınlığım sen, güneşim sensin. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" notunu düştü.

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