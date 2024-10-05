İYİ Parti İttifak Yapacak mı? Dervişoğlu 'Söz Veriyorum' Diyerek Açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'da partililerle bir araya geldi. Partide yaşanan istifalara ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Gidenler için böyle çok büyük ağıtlar yakacak falan da değilim" dedi.

Dervişoğlu, partilerinin Türk siyasetinde yer almasının demokrasi arayanların temel bir ihtiyacı olduğunu belirterek, "İYİ Parti Türkiye'nin birleştirici gücüdür. Herkes de bunu iyi bilsin. Mecliste istediğimiz sayıda milletvekilimiz yokmuş. Evet, bize sorsanız biz iktidar olmak istiyorduk. İktidar olamadıktan sonra da sayının çok fazla bir anlamı yok." dedi.

'KİMSENİN GİTMESİNE SEVİNMİYORUZ AMA...'

'Siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapıldığını' dile getiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Hiç kimsenin gitmesine seviniyor değiliz. Ama kalanlara bakarak doğru yolda olduğumuzu da direkt gözlemleyebilme şansına sahip oluruz. Gidenlere 'gitsinler, uğurlar olsun' falan diyen yok. Milletimize yaptığımız çağrı esas itibarıyla bizden ayrılmış arkadaşlarımızı da kapsıyor. Biz millete diyoruz ki 'gelin İYİ Partinin çatısı altında toplanın. Bu çağrıya bu zamana kadar İYİ Partiye emek vermiş, mücadele etmiş, kuruluşuna ter akıtmış herkes dahildir ama gelen gelir, gelmeyen gelmez. Gidenler için böyle çok büyük ağıtlar yakacak falan da değilim."

'KİMSEYLE KAPI ARKASINDA PAZARLIK YAPMAYACAĞIM'

"Hiç kimsenin masasında olmayacağım" diyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"O dönemin şartları zorlamıştı bizi. O dönemin şartları sürüklemişti bizi bir yere. Buradan genel başkanınız olarak, dava arkadaşınız olarak, mücadele arkadaşınız ve kavga arkadaşınız olarak size söz veriyorum. Sahibi olmadığınız hiçbir masaya oturmayacağım. Zamanı gelmeden, sizlerin bilgisi ve haberi olmadan hiç kimseyle kapı arkasında pazarlık yapıp herhangi bir angajmana girmeyeceğim."

'BEN MÜCADELE ADAMIYIM'

'Başkaları gibi rol yapmadığını' söyleyen Dervişoğlu, "Ben kürsülerde başka konuşup aşağıya indiğimde de 'Siyaseten böyle söylenmesi gerekiyor. Kusura bakmayın' diyenlerden değilim. Ben mücadele adamıyım. Ben bu ülkenin doğrularını, bu ülkenin yanlışa sebep olmuş adımlarını muhataplarının yüzüne karşı da söylemekten ziyadesiyle memnun olurum" dedi.

Kaynak: AA