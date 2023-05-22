İstismara uğrayan ve hastanede hayatını kaybeden bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki bebeğin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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İstismara uğrayan ve hastanede hayatını kaybeden bebeğin ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandı

İstasyon Mahallesi'nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. (25) tarafından cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki N.Ö'nün hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan anne M.Ö. ile zanlılar M.G. Ö.C. ve C.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs’ta, daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S, kadının 8 yaşındaki kızıyla markete gitmesinin ardından 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunduğu ve bebeğin kafasını duvara vurduğu iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 8 yaşındaki ablası ise koruma altına alınmıştı.

İfadesinde cinsel istismar ve darp suçunu itiraf eden şüpheli F.S, çıkarıldığı mahkemece "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Öte yandan Çaycuma Sulh Ceza Hakimliğince soruşturma kapsamında yayın yasağı getirilmiş, kararda, N.Ö'ye cinsel istismarda bulunan şüphelinin, "yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği" ve "soruşturma kapsamında N.Ö'nün 8 yaşındaki ablasının da benzer şekilde cinsel istismara uğradığı" bilgisine yer verilmişti. 

Kaynak: AA

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