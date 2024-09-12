İstismara Maruz Bırakılmıştı! Sıla Bebek Entübe Edildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirmesi ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine, soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili olarak bebeğin annesi ve 18 yaşından küçük 2 kişi dahil toplamda 5 kişi tutuklanmıştı.

İstismara uğradığı ve şiddet gördüğü tespit edilen Sıla bebek, yoğun bakıma alınmıştı. Gelen son bilgilere göre Sıla bebeğin entübe edildiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlık, ilk başta yaptığı açıklamada Sıla bebeğin öldüğünü duyurmuştu. Ardından hatalı bir açıklama yaptığını söyleyen Bakanlık, duyurusunu düzeltti. Yapılan son açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında "Tekirdağ’da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Olayla ilgili şüpheliler emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Hayatını kaybeden çocuğumuzun kardeşi devlet koruması altına alınarak psikosoyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların EN AĞIR CEZAYI ALMASININ yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Gerçek Gündem