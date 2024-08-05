İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Sinop'tan Kastamonu'ya doğru seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Kastamonu’ya seyir halinde olan Recep Kandıra’nın kullandığı 34 EUJ 839 plakalı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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