İstinat Duvarına Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Sinop'tan Kastamonu'ya doğru seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Kastamonu’ya seyir halinde olan Recep Kandıra’nın kullandığı 34 EUJ 839 plakalı otomobil, Boyabat-Hanönü arası Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Recep Kandıra ile Ömer Kandıra hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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