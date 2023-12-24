İstiklal Caddesi'nde doğalgaz paniği: Yol kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu.

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İstiklal Caddesi'nde doğalgaz paniği: Yol kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde bulunan Örs Turistik İş Merkezi'nin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi.

EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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