İstanbul'un Göbeğinde Diken Üstünde Yaşıyorlar! Tavandaki Beton Dökülünce Gerçek Ortaya Çıktı

İstanbul'daki çürük binalar gerçeğini bu sefer Güngören'deki bir apartman ortaya çıkardı. Soğanlı Caddesi'nde bulunan 47 yıllık, 6 katlı binanın en üst katında yaşayan Hakan Ülkü'nün oturduğu dairenin mutfak tavanındaki beton döküldü. Ülkü, evde olmadığı sırada yaşanan olayı ertesi gün fark etti, betonun arasında deniz kumu ve midye kabuklarının olduğunu gördü.

'HER TRAMVAY GEÇTİĞİNDE SALLANIYOR'

Hakan Ülkü, binanın uzun zamandır sallandığını belirterek, "İlk yapıldığı zamandan beri bu binanın yani sallantıları bitmemiş, hep varmış. Bir kamyon geçse, bir araba geçse bu sallantı hissediliyormuş ki, şu anda zaten tramvay durağı yol üzerinde olduğu için her tramvay geçtiğinde sallanmaya devam ediyor" dedi.

DENİZ KABUĞU, PAS...

Binanın giriş katında bulunan dükkan sahiplerini ikna edemediğini iddia eden Ülkü, sözlerine şöyle devam etti:

"Mutfağımın tavanı çökmüş bir durumdaydı. Her taraf beton yığını beton da diyemem ona gerçi, deniz kabuğu yığını ve pas, demir de yoktu. Ben o sırada evde olsaydım, evde olduğum sırada başıma düşseydi; belki ölümle sonuçlanabilirdi. Aylarca konuştuk görüştük, gerek bina içi gerek çevreyle; ama gelin görün ki bir sonuç alamadık.

Binada oturanlar istemedi, isteyemedi. Dükkan sahipleri hiç istemiyor. Belediye bu konuda çok destek çıkamıyor açıkçası. Yani burada şu an kimsenin durumu iyi değil, insanlar o yüzden yanaşamıyor. Kentsel dönüşüme girişemiyorlar. Bu konuda açıkçası sonumuz ne olacak bilemiyorum.

'GERİYE ÖLÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY KALMAYACAK'

Binanın dökülen parçasından, mutfağımın düşen parçasından gördüğüm kadarıyla komple deniz kabuğu dolu. Zaten o deniz kabuğunun deniz tuzundan oluşan oksitlenmeler sebebiyle demir denen bir şey kalmamış, pas yığınına dönmüş.

Betonu tutacak hiçbir parça yok. Beton düşmesi sadece benim başıma değil bu binadaki herkesin de başına gelebilirdi. Bir anda yıkılsa geriye sadece ölümden başka bir şey kalmayacak."

Kaynak: DHA