İstanbul'daki Özel Okulda Korkutan Yangın!

İstanbul Bahçelievler'de yer alan özel okulda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'daki Özel Okulda Korkutan Yangın! - Resim : 1

Binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki Özel Okulda Korkutan Yangın! - Resim : 2

Çıkan yangın sonrası öğrencilerin okuldan tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul'daki Özel Okulda Korkutan Yangın! - Resim : 3

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'daki Özel Okulda Korkutan Yangın! - Resim : 4

Kaynak: DHA-İHA

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