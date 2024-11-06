İstanbul'daki Özel Okulda Korkutan Yangın!

Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çıkan yangın sonrası öğrencilerin okuldan tahliye edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA