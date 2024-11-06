İstanbul'daki Özel Okulda Korkutan Yangın!
İstanbul Bahçelievler'de yer alan özel okulda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çıkan yangın sonrası öğrencilerin okuldan tahliye edildiği öğrenildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA-İHA
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