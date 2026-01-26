İstanbul'da 'Zehirlenme' Şüphesi: Bir Evde 3 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, gece saatlerinde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir dairede yaşayanlardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER BALKONDAN GİRDİ

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri daireye balkondan girdi. Daire içerisinde yoğun koku olduğu, ocak üzerinde tencerede yemek bulunduğu görüldü.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Fatema Jabara'nın (44) yatak odasında, Zehra Malay'ın (7) oturma odasında, Gülbahar Malay (35) ve Abdulaziz Malay'ın (71) hareketsiz yattığı görüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zehra Malay, Abdulaziz Malay, Fatema Jabara'nın hayatını kaybettiğini, Gülbahar Malay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ZEHİRLENDİLER Mİ?

Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

'İKİ GÜNDÜR DIŞARI ÇIKMADILAR'

Ailenin komşusu, "İki gündür dışarıya çıkmadılar. Bizde araştırdık. Savcı buraya geldi, içeride zehirlenmişler. Cemaatle birlikte her gün camiye gelirlerdi. Aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Anne, baba ve kız çocuğu öldü, diğer kızıda yoğun bakımda. Olayı tam bilmiyoruz. Onun için bişey diyemiyorum" dedi.

Kaynak: DHA