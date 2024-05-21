İstanbul'da yeni '1 Mayıs' baskınları: 27 kişi gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi'nin kararına da dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik gözaltılar devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi, bu sabah yeni ev baskınlarıyla gözaltına alınanlar olduğunu duyurdu. Şimdiye kadar gözaltına alınanlardan 50'si tutuklanmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği, bu sabah gözaltına alınanların sayısının 16 olduğunu açıkladı. ÇHD'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "1 Mayıs’ta Taksim’de olmak için direnenlere yönelik bu sabaha karşı gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alındığı haberini aldığımız kişi sayısı 16." ifadelerine yer verildi.

TİP: TAKSİM'DEN, ARKADAŞLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ

Yeni gözaltılara ilişkin Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen 2 parti üyemiz, Devrimci Gençlik Dernekleri, Halk-Der, Kaldıraç, SEP ve SMF’li arkadaşlarımızla beraber çok sayıda yoldaşımız sabah ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Taksim Meydanı'nı kazanacağız, arkadaşlarımızı geri alacağız. 1 Mayıs'tan, Taksim'den, arkadaşlarımızdan vazgeçmiyoruz'' denildi.

TUTUKLANANLARIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

1 Mayıs'tan bu yana çok sayıda kişi polis operasyonlarında gözaltına alınmış, bunlardan 50'si değişik suçlamalarla tutuklanmıştı. 100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı da dün 1 Mayıs'ta tutuklananların serbest bırakılması için imza verip çağrı yapmıştı.

27 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre ise gözaltı sayısı 27 olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA