İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı açılış programı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Başakşehir'de düzenlenecek metro hattı açılış programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.

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